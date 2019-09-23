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أوروبا تحصد ثالث ألقابها في كأس ليفر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج فريق أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بكأس ليفر للتنس بفوزه على منتخب العالم بــ13 نقطة مقابل 11 نقطة، في المباراة التي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية.

وجاء حسم لقب البطولة بعدما تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بـ6 أهداف لـ 4 و3 لـ6 في الثانية، و10مقابل 4 في المجموعة الحاسمة واصلا إلى النقطة الثالث عشرة في سلسلة المواجهات، ويهدي فريق أوروبا لقب النسخة الثالثة من كأس ليفر بعدما توج العام الماضي بمدينة شيكاغو الأمريكية وعام 2017 بالعاصمة التشيكية براغ .

ويتكون فريق أوروبا من السويسري المخضرم روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال واليوناني الشاب ستيفانوس تسيتيباس والنمساوي دومنيك ثيم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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