الأهلي طرابلس يمثل السلة الليبية بالبطولة العربية

سيمثل الأهلي طرابلس كرة السلة الليبية في البطولة العربية لكرة السلة في الموسم الجديد 2019-2020.

وأوضح اتحاد اللعبة أن الأهلي طرابلس وباعتباره بطل آخر نسخة من بطولة كأس ليبيا سيشارك في بطولة الأندية العربية في نسختها المقبلة.

وكان الاتحاد الليبي لكرة السلة قد وجه خطابا إلى نادي النصر لتمثيل ليبيا في بطولة الأندية الأفريقية الأيام الماضية وذلك باعتباره بطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الليبي.

وتأجلت منافسات التجمع الأول من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة في أبريل الماضي بمشاركة 6 أندية بسبب الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

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