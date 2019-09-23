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الأهلي طرابلس يمثل السلة الليبية بالبطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيمثل الأهلي طرابلس كرة السلة الليبية في البطولة العربية لكرة السلة في الموسم الجديد 2019-2020.

وأوضح اتحاد اللعبة أن الأهلي طرابلس وباعتباره بطل آخر نسخة من بطولة كأس ليبيا سيشارك في بطولة الأندية العربية في نسختها المقبلة.

وكان الاتحاد الليبي لكرة السلة قد وجه خطابا إلى نادي النصر لتمثيل ليبيا في بطولة الأندية الأفريقية الأيام الماضية وذلك باعتباره بطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الليبي.

وتأجلت منافسات التجمع الأول من نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة في أبريل الماضي بمشاركة 6 أندية بسبب الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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