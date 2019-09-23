فيتيل يتوج بجائزة سنغافورة للفورمولا 1

تمكن الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري من التتويج بسباق جائزة سنغافورة الكبرى المرحلة 15 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا 1.

وتقدم فيتيل سائق فيراري على زميله في الفريق تشالز لوكير والذي توج بالسباقين الأخيرين في كل من بلجيكا وإيطاليا وحقق أسرع زمن في التجارب الرسمية للسباق، فيما جاء الهولندي الشاب ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول في المرتبة الثالثة، فيما غاب فريق مرسيدس عن منصة التتويج للمرة الثانية فقط هذا الموسم بعدما جاء بطل العالم لويس هاميلتون في المركز الرابع وزميله فالتيري بوتاس في المركز الخامس.

ليحقق فريق فيراري المركزين الأول والثاني للمرة الأولى منذ سباق المجر عام 2017 ويحرم فيتيل زميله روكير من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

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