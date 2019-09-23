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“سلتو” مع النجم في البطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن لاعبنا الدولي أنيس سلتو مكانا له في قائمة النجم الساحلي التي ستواجه شباب الأردن في إياب الدور 32 لكأس محمد السادس البطولة العربية للأندية.

وكشف مدرب النجم فوزي البنزرتي عن القائمة التي ستشارك في إياب البطولة العربية والتي ضمت لأول مرة أنيس سلتو عقب انضمامه مجددا للنجم الساحلي بعد إعارة استمرت لثلاثة موسم للأهلي طرابلس.

ورغم أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الأردني بنتيجة هدفين لهدف إلا أن النجم الساحلي قادر على تجاوزه في مباراة الإياب ليبدأ بالتالي رحلته الفعلية للحفاظ على لقبه العربي إذ أنه توج بآخر نسخة على حساب الهلال السعودي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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