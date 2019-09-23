“سلتو” مع النجم في البطولة العربية

ضمن لاعبنا الدولي أنيس سلتو مكانا له في قائمة النجم الساحلي التي ستواجه شباب الأردن في إياب الدور 32 لكأس محمد السادس البطولة العربية للأندية.

وكشف مدرب النجم فوزي البنزرتي عن القائمة التي ستشارك في إياب البطولة العربية والتي ضمت لأول مرة أنيس سلتو عقب انضمامه مجددا للنجم الساحلي بعد إعارة استمرت لثلاثة موسم للأهلي طرابلس.

ورغم أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الأردني بنتيجة هدفين لهدف إلا أن النجم الساحلي قادر على تجاوزه في مباراة الإياب ليبدأ بالتالي رحلته الفعلية للحفاظ على لقبه العربي إذ أنه توج بآخر نسخة على حساب الهلال السعودي.

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