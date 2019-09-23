“طقطق” يشارك مع المصري في الجولة الأولى

شارك لاعبنا الدولي مفتاح طقطق في الجولة الأولى من الدوري المصري والتي جمعت بين فريقه المصري البورسعيدي وضيفه حرس الحدود.

ولم يبدأ فريق طقطق بداية مثالية في الدوري بعد أن فرض عليه ضيفه التعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث خسر المصري أحد لاعبيه بعد طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة التاسعة، ليفقد أبناء المدرب إيهاب جلال السيطرة على مجريات اللقاء.

واستغل حرس الحدود ذلك ليفتتح النتيجة في الدقيقة 73 لكن رد أصحاب الأرض كان سريعا ليحرزوا هدف التعادل بعدها بخمس دقائق فقط.

تعادل اقتسم من خلاله الفريقان نقاط المباراة في بداية مشوارهما في الدوري المصري لهذا العام.

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