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“طقطق” يشارك مع المصري في الجولة الأولى

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك لاعبنا الدولي مفتاح طقطق في الجولة الأولى من الدوري المصري والتي جمعت بين فريقه المصري البورسعيدي وضيفه حرس الحدود.

ولم يبدأ فريق طقطق بداية مثالية في الدوري بعد أن فرض عليه ضيفه التعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث خسر المصري أحد لاعبيه بعد طرده بالبطاقة الحمراء في الدقيقة التاسعة، ليفقد أبناء المدرب إيهاب جلال السيطرة على مجريات اللقاء.

واستغل حرس الحدود ذلك ليفتتح النتيجة في الدقيقة 73 لكن رد أصحاب الأرض كان سريعا ليحرزوا هدف التعادل بعدها بخمس دقائق فقط.

تعادل اقتسم من خلاله الفريقان نقاط المباراة في بداية مشوارهما في الدوري المصري لهذا العام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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