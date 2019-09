الإسماعيلي المصري يسافر تونس غدا استعدادا لمواجهة أهلي بنغازي

حدد الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي المصري، بقيادة ميودراج، صباح السبت المقبل موعداً للعودة للقاهرة بعد نهاية مباراة الفريق مع أهلي بنغازي الليبى .

ويختتم فريق الإسماعيلي استعداداته لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى على أن يدخل الدراويش معسكراً مغلقاً بعد مران الليلة، ويعلن قبلها ميودراج قائمة الفريق المسافرة لتونس.

وتتوجه بعثة الإسماعيلى لتونس صباح غد، الثلاثاء، لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى الثامنة والنصف صباحاً، فى إطار مباريات الإياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها الجمعة المقبل وكانت مباراة الذهاب قد أٌقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واستقر أهلي بنغازي على إقامة المباراة في دولة تونس على استاد المنستير بسبب الأحداث السياسية التي تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

وأسند مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، رئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة لتونس للمستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادى وأمين الصندوق .

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد فى مستهل مشوار الدراويش بمسابقة الدورى العام.

