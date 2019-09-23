ليبيا تٌشارك في البطولة المغاربية لبناء “الأجسام والفتنس”

بنغازي 23 سبتمبر 2019 (وال)- وافق الاتحاد المغاربية لبناء الأجسام والفتنس، على مشاركة ليبيا بفرقين (أ – ب)، في البطولة المغاربية لبناء “الأجسام والفتنس” خلال الفترة من (20 – 22) من شهر ديسمبر القادم في الجمهورية التونسية.

وأعلن الاتحاد الليبي لبناء الاجسام – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – عن تنظيمه للبطولة، حيث وجه دعوة لكل من لديه الكفاءة الاستعداد للمشاركة، وسيتم تصفيات واختيار الفرقين وفق المعايير محددة من قبل الاتحاد.

يُشار إلى أن ليبيا كانت قد حققت سلسلة من الانتصارات العالمية في الآونة الأخيرة، والتي كان فرسانها من أبناء ليبيا النجباء مثل بطل مستر أولمبيا الأسطورة كمال القرقني، ومراد البوسيفي، وأبو عجيبة أبو راس، وأحمد البوعيشي. (وال – بنغازي) ر ع / ر س

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