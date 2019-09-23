محمد ناصر يحرز أول أهدافه في الدوري الكويتي

قاد لاعبنا الدولي محمد عبدالناصر فريقه التضامن إلى فوز مهم ومستحق على منافسه فريق الساحل بهدفين دون مقابل ضمن الجولة الثانية من الدوري الكويتي لكرة القدم .

حيث سجل الناصر المعار من فريق المدينة الهدف الأول في منتصف الشوط الأول وذلك قبل أن يعزز زميله الإيفواري “هيرمان كواو” النتيجة للفريق الأزرق ويحقق بالتالي فوزه الأول بالمسابقة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام القادسية بثلاثية نظيفة.

ويعتبر ناصر من أبرز الأسماء التي تألقت في الدوري الليبي الموسم الماضي مع المدينة وهذا مامهد له الانتقال للدوري الكويتي.

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