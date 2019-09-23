ختام مميز لبطولة طبرق للمياه المفتوحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في مدينة طبرق تصفيات بطولة السباحة للمياه المفتوحة باستضافة نادي المنارة البحري وتحت إشراف الاتحاد الفرعي للسباحة طبرق وبرعاية مجلس الرياضة بالمدينة وعدة جهات أخرى.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الأندية ومنها نادي الصقور والمختار والمنارة البحري وأكاديمية مرمريكا للألعاب الرياضية .

وانطلقت البطولة في الفترة الصباحية من يوم أمس علي تمام الساعة العاشرة صباحا بانطلاق سباق فئة الكبار مسافة 3000 متر، وتحصل على الترتيب الأول مفتاح الناجي سعد، والترتيب الثاني أكرم حمد الطليان، والثالث أسامة رحمة مطرف، والرابع محمود محمد المصراتي، وجميعهم سباحين نادي المنارة البحري.

ومن ثم انطلق سباق الأوسط مسافة 2500 متر وتحصل علي الترتيب الأول أيوب حميدة الشاعري نادي المنارة، والثاني بوبكر فتحي عثمان نادي المنارة البحري، والثالث عمر امبارك خميس نادي الصقور، والرابع عبداللطيف سليمان عبداللطيف نادي المنارة البحري والخامس .

وتواصلت المنافسات مساءا حيث انطلق سباق فئة الأشبال وتحصل علي الترتيب الأول عبدالرحمن فرج رحومة نادي المنارة، والثاني أحمد فرج رحومة نادي المنارة، والثالث قاسم صلاح الدين نادي المنارة، والرابع إسلام عبد الناصر ياسين نادي المنارة، والخامس محجوب الحبوني نادي المنارة .

وفي سباق فئة البراعم تحصل علي الترتيب الأول محمد عبدالسلام خميس عمران نادي المنارة، والثاني ياسر امبارك خميس عمران نادي الصقور، والثالث حبيب عبدالسلام خميس عمران نادي المنارة، والرابع كمال محمد خميس عمران نادي الصقور، والخامس أحمد عبدالعزيز نادي المنارة .

ونظم على هامش البطولة سباق للرياضيين القدامى وتحصل على الترتيب الأول عبدالسلام خميس عمران بوجويلي من نادي المنارة، والترتيب الثاني فرج رحومة بوفرنا من نادي المنارة، والثالث أسامة المكحشة نادي المنارة .

ووزعت في ختام المهرجان شهادات الترتيب للمتفوقين وجوائز عينية تمثلت في هواتف حديثة وتم تكريم الجهات التي ساهمت في نجاح البطولة .

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