بناء الأجسام الليبي  ينظم بطولة مغاربية  في تونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الاتحاد الليبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية أنه يستعد وبالشراكة مع الجامعة التونسية لبناء الأجسام والفتنس لتنظيم البطولة المغاربية خلال الفترة من العشرين وحتى الثاني والعشرين من شهر ديسمبر القادم بالجمهورية التونسية .

وطلب الاتحاد الليبي من الرياضيين الذين يرون في أنفسهم قدرة للمشاركة في هذا الحدث أخذ العلم والاستعداد لها .

وـكد الاتحاد الليبي لبناء الأجسام بأن ليبيا تحصلت على موافقة الاتحاد المغاربي للمشاركة بفريقين في البطولة ( أ – ب ) .

هذا ستجرى تصفيات لاختيار المنتخبين المشاركين باسم ليبيا في البطولة وفق معايير محددة سيتم الإعلان عنها فيما سيتم خلال اليومين المقبلين الإعلان عن موعد التصفيات ومكانها .

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