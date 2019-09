ميسي يحصد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم لعام 2019

حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2019 في حفل أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية اليوم الاثنين.

وفاز ميسي بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا بالبرازيل.

وتفوق ميسي، الهداف التاريخي لبرشلونة، على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بطل إيطاليا وقائد البرتغال.

