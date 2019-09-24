اخبار الرياضة

“جائزة الأفضل” تعيد ميسي للإطلالة العالمية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

أعلن الفيفا اختيار الأرجنتيني ليونيل ميسي عريسا لسهرة ميلانو ليصبح أفضل لاعب في العالم لسنة 2019، أمام نخبة من نجوم الساحرة المستديرة، ليعود فعليا لواجهة الألقاب الفردية الكبرى لأول مرة منذ 2015 .

وجاء هذا الإنجاز بعد مساهمات ميسي الكبيرة بتتويج فريقه برشلونة والمحافظة على الليغا الإسبانية الموسم الماضي وقيادته لمنتخب بلاده الأرجنتين إلى المركز الثالث في كوبا أمريكا، النجم الأرجنتيني كان قد حصد جائزة هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بـ12، إضافة إلى 36 هدفا سجلها في الدوري الإسباني نصّب بها نفسه هدافا للمرة الـ6 في تاريخه، واضعا الحذاء الذهبي للمرة الـ6 في دولاب جوائزه الفردية .

واعتبر البعض تتويج ميسي مفاجأة بالنظر إلى ماقدمه الهولندي فيرجل فان دايك مع ليفربول بعد التتويج بأبطال أوروبا والسوبر الأوروبي فضلا عن الإنجازات الفردية، إلا أن الأهداف واللمسات الفنية كثيرا ماتفوقت على الصلابة والدفاع، قاعدة ترسخت من سنوات واعتقد البعض أنها ستتغير في 2019 بتتويج صخرة الدفاع الهولندية، لكن موهبة البرغوث الأرجنتيني برزت لتؤكد صلابة هذه القاعدة من جديد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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