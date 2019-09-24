البطل الليبي مالك الزناد ينشر تفاصيل نزاله القادم

نشر الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد موعد نزاله المقبل في بريطانيا وذلك يوم الـ12 من شهر اكتوبر القادم، وأعلن كذلك عن التذاكر بعد السؤال المتكرر من قبل الجمهور الليبي المقيم في لندن والراغب في متابعة نزاله القادم من عين المكان.

وكان الزناد قد حل ضيفا في وقت سابق على قناة 218 وأكد رغبته في تحقيق الفوز في نزاله القادم على خصمه البريطاني بالضربة القاضية لإسعاد الجمهور الليبي الذي اعتاد على تألقه في حلبات الملاكمة.

ويعد النجم الليبي من أبرز الشخصيات الرياضية في عالم الاحتراف مؤخرا حيث حاز الحزام “دبليو بي أف”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية