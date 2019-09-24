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البطل الليبي مالك الزناد ينشر تفاصيل نزاله القادم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الملاكم الليبي العالمي مالك الزناد موعد نزاله المقبل في بريطانيا وذلك يوم الـ12 من شهر اكتوبر القادم، وأعلن كذلك عن التذاكر بعد السؤال المتكرر من قبل الجمهور الليبي المقيم في لندن والراغب في متابعة نزاله القادم من عين المكان.

وكان الزناد قد حل ضيفا في وقت سابق على قناة 218 وأكد رغبته في تحقيق الفوز في نزاله القادم على خصمه البريطاني بالضربة القاضية لإسعاد الجمهور الليبي الذي اعتاد على تألقه في حلبات الملاكمة.

ويعد النجم الليبي من أبرز الشخصيات الرياضية في عالم الاحتراف مؤخرا حيث حاز الحزام “دبليو بي أف”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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