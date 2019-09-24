ودية تجمع التحرير تاجوراء والصمود غدامس في إطار التعارف

في إطار التعارف بين النوادي الرياضية في ليبيا وضمن فعاليات زيارة قافلة أجيال الأولى للسلام القادمة من تاجوراء استضاف ملعب الساحة الخمسي مباراة ودية لفئة الأواسط جمعت لاعبي نادي الصمود غدامس مع لاعبي نادي التحرير.

وتفاعل الجمهور مع اللمحات الفنية التي قدمها لاعبو فريقي الصمود والتحرير وكان الأول في الموعد ليحقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

الناديان استغلا هذه الزيارة لتوقيع اتفاقية تعاون مستقبلية تقضي بتبادل الخبرات الرياضية لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرسال رسالة للجميع بأن الرياضة دائما توحد أبناء الوطن.

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