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ودية تجمع التحرير تاجوراء والصمود غدامس في إطار التعارف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار التعارف بين النوادي الرياضية في ليبيا وضمن فعاليات زيارة قافلة أجيال الأولى للسلام القادمة من تاجوراء استضاف ملعب الساحة الخمسي مباراة ودية لفئة الأواسط جمعت لاعبي نادي الصمود غدامس مع لاعبي نادي التحرير.

وتفاعل الجمهور مع اللمحات الفنية التي قدمها لاعبو فريقي الصمود والتحرير وكان الأول في الموعد ليحقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

الناديان استغلا هذه الزيارة لتوقيع اتفاقية تعاون مستقبلية تقضي بتبادل الخبرات الرياضية لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرسال رسالة للجميع بأن الرياضة دائما توحد أبناء الوطن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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