برشلونة يبحث عن تصحيح مساره في الليغا

يسعى برشلونة لاستعادة التوازن عندما يستقبل فياريال على ملعب كامب نو ضمن الأسبوع السادس من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل البارسا المباراة وسط حالة صعبة بعد الخسارة الأخيرة أمام مضيفه غرناطة الصاعد حديثا لدوري الأضواء بهدفين دون مقابل، ليتذوق رفقاء ميسي الخسارة الثانية لهم هذا الموسم في الليغا الإسبانية بعد الأولى أمام بلباو في الأسبوع الأول من الدوري.

ونادت أصوات جمهور البلوغرانا بإقالة المدرب إرنسيتو فالفيردي في ظل إضاعة العديد من النقاط في الأسابيع الأولى من الدوري في موسم يعد من أصعب المواسم للفريق حتى الآن.

وشهدت قائمة برشلونة المستدعاة لمباراة فياريال عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي الغائب عن المشاركة مع الفريق بعد تعافيه كليا من الإصابة منذ الجولة الأولى بملعب أتلتيك بلباو.

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