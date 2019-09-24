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يوفنتوس يسعى لخطف صدارة الدوري الإيطالي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يحل حامل اللقب يوفنتوس ضيفا ثقيلا على بريشيا على ملعب ماريو ريجامونتي في افتتاح الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة بعد الفوز الصعب على ضيفه هيلاس فيرونا في تورينو وقد يدفع مدربه ساري بالأرجنتيني باولو ديبالا منذ البداية ليكون بديلا للبرتغالي كرستيانو رونالدو الذي من المتوقع أن يجلس على مقاعد الاحتياط بسبب الإجهاد.

ويملك البيانكونيري عشر نقاط في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الثاني خلف الانتر المتصدر ويسعى الفريق بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري إلى خطف الصدارة ولو بشكل مؤقت في انتظار نتيجة مباراة الانتر أمام لاتسيو مساء الأربعاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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