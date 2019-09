الأرجنتيني ليونيل ميسي يُحرز جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019

أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة أفضل لاعب في عام 2019، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال حفل توزيع جوائز الفيفا أمس الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية.

حيث تفوق ميسي على كل من، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي.

وحصد ميسي على 377 صوتاً من قادة المنتخبات، مقابل 337 لفان دايك و330 لكريستيانو رونالدو، كما نال ميسي 379 صوتاً من أصوات المدربين، مقابل 307 لصاروخ ماديرا و289 لمدافع الريدز.

هذا ومنحت الجماهير 1359728 صوتاً لقائد برشلونة مقابل 962919 للدون و704235 لوصيف دوري الأمم الأوروبية مع منتخب هولندا.

وصوت 462 صحفيا لفلفان دايك مقابل 364 لميسي و264 لرونالدو.

