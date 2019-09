كسف المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي ماوريسيو ساري عن قائمة السيدة العجوز لمواجهة مضيفه بريشيا اليوم الثلاثاء، على ملعب ماريو ريجامونتي، ضمن الجولة الخامسة من الكالتشيو.

حيث غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة فريقه بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.

وضمت القائمة كلاً من:

بوفون، تشيزني، دي ليخت، بيانيتش، خضيرة، رامزي، ديبالا، أليكس ساندرو، دانيلو، ماتويدي، كوادرادو، بونوتشي، هيغواين، إيمري تشان، روجاني، رابيو، ديميرال، بينتانكور، بينسوليو وبرنارديسكي.

هذا ويحتل يوفنتوس المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي بريشيا في المركز 11 برصيد 6 نقاط.

The post الإجهاد العضلي يُبعد «كريستيانو رونالدو» عن مواجهة بريشيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا