التونسى هيثم قيراط حكما لمباراة الإسماعيلى وأهلي بنغازي

قام الإتحاد العربى لكرة القدم بتعيين الحكم الدولى التونسى هيثم قيراط لإدارة مباراة أهلى بنغازى الليبى مع الإسماعيلى، والتى ستقام يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالى على ملعب بن جنات بالمنستير، فى إياب الدور 32 من البطولة العربية.

ويعاون الدولى التونسى كل من فوزى الجريدى ومحمد بكير، فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.

آخر مباراة قام بتحكيمها فى مصر كانت لفريق بيراميدز أمام حرس الحدود الموسم الماضى بالدورى المحلى، حيث دخل القائمة الدولية للحكام فى سن 25 عاما، حيث يعد أصغر حكم ينضم إليها. كما يعتبر هشام قيراط هو أصغر حكم يدير لقاء الدربى التونسى بين الترجى والنادى الأفريقى.

