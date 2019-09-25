منتخب القوة البدنية يتطلع لحصد الذهب الأفريقي

تقرير 218

حتى وإن تغيرت الوجوه والأسماء فإن الهدف لايزال واحدا وهو المحافظة على الذهب الأفريقي وعلى هذا الأساس شد أبطال ليبيا للقوة البدنية رحالهم إلى تونس لوضع اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا وقص شريط المشاركة في البطولة الأفريقية.

أبطال القارة السمراء يسعون اليوم تحت قيادة المدرب طارق مخلوف إلى إعادة إنجاز المغرب والعودة بأكبر قدر ممكن من القلائد لجعل ليبيا أميرة على عرش القارة الإفريقية.

الجد والعمل والمثابرة هو العنوان الحقيقي لأبطال القوة البدنية وهذا مارصدته عدسة 218 في معسكر تونس، وكما يقول المثل لكل مجتهد نصيب ويتمنى أبطالنا أن يكون الذهب من نصيبهم في المشاركة المرتقبة.

في شهر اكتوبر المقبل سيكون الليبيون مع موعد جديد لكتابة التاريخ في القارة السمراء وكالعادة سيكون من بوابة الألعاب الفردية التي عودتنا دائما على التتويجات وإحراز الأرقام القياسية.

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