الاتحاد يصل إلى المغرب تأهبا لمواجهة حسنية أغادير 

وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى المغرب تأهبا لمواجهة حسنية أغادير يوم السبت المقبل لحساب إياب الدور الاثنين والثلاثين من الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم أبناء باب بن غشير موقعة الذهاب التي احتضنها ملعب الطيب المهيري بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويسعى أبناء المدرب أسامة الحمادي لتحقيق نتيجة إيجابية من خلال موقعة الإياب لبلوغ الدور الاثنين والثلاثين مكرر في الكونفدرالية والاقتراب أكثر من دور المجموعات.

وكثف الاتحاد من تحضيراته الأيام الماضية في تونس إذ إن جميع اللاعبين أصبحوا جاهزين لمباراة الإياب.

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