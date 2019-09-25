انطلاقة متعثرة لمشاركة منتخب “الحديدية” في بطولة العالم 

فقد منتخبنا الوطني للكرة الحديدية تحت 18 عاما بتخصص الزوجي مواجهته أمام نظيره التونسي بإحدى عشرة نقطة مقابل ست نقاط ضمن بطولة العالم للشباب والتي تستضيفها إيطاليا.

ورغم تقدم المنتخب الوطني بست مقابل اثنتين لعب عامل الخبرة مع المنتخب التونسي والذي قلب التأخر إلى فوز كبير قبل انتهاء المباراة بخمس وثلاثين دقيقة، فيما سيبدأ المنتخب الوطني تحت ثلاثة وعشرين عاما المشاركة في البطولة العالمية الأيام المقبلة.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى الأيام الماضية مشاركته في بطولة موناكو الدولية بمشاركة عدة دول قبل السفر إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم.

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