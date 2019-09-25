البارسا يستعيد الانتصارات في الليغا

حقق برشلونة فوزه الثالث في الدوري الإسباني بعدما تغلب على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الجولة السادسة التي استضافها ملعب الكامب نو.

وافتتح برشلونة أهداف المباراة في الدقيقة السادسة برأسية من الفرنسي أنطوان غريزمان بعد ركنية نفذها ليونيل ميسي، وعزز لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو النتيجة في البلوغرانا في الدقيقة الخامسة عشرة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فيما قلص المخضرم سانتي كازورلا النتيجة لفياريال قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقة واحدة من تصويبة مركزة.

ورفع الفريق الكاتالوني رصيده إلى عشر نقاط في المرتبة الرابعة في جدول الترتيب ليستعيد انتصاراته بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام غرناطة بهدفين نظيفين، فيما توقف رصيد فياريال عند ثماني نقاط في المرتبة الثامنة.

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