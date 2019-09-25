بيانيتش يقود يوفنتوس لصدارة الدوري

ارتقى يوفنتوس لصدارة الدوري الإيطالي بعدما تغلب بصعوبة على مضيفه بريشيا بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الخامس من السيريا آ على ملعب ماريو ريجامونتي.

ورغم تقدم أصحاب الأرض بواسطة لاعبه ألفريدو دوناروما في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، إلا أن اليوفي تمكن من العودة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق عن طريق جون شانسيلور بالخطأ في مرماه بعد ركنية ليوفنتوس.

وفي الشوط الثاني حسم لاعب الوسط البونسي ميراليم بيانيتش تقدم السيدة العجوز بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد ارتدادها من ضربة حرة مباشرة، ليضمن البيانكونيري وجوده في الصدارة مؤقتا في انتظار مباراة إنتر ميلانو ولاتسيو على ملعب جوزيبي مياتزا في ختام الجولة.

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