مانشستر سيتي وأرسنال يبلغان ثمن نهائي “الكاراباو”

لم يجد حامل اللقب مانشستر سيتي أي صعوبة تذكر في بلوغ ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة “كاراباو” بعدما تغلب على مضيفه بريستون نورث إند بثلاثية نظيفة في الدور الثالث.

وافتتح الإنجليزي رحيم ستيرلينغ أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول، ليعزز المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس تقدم السيتي في الدقيقة الخامسة والثلاثين، وقبل انتهاء الشوط الأول بثلاث دقائق عمق لاعب بريستون رايان ليدسون من جراح فريقه بعدما سجل بالخطأ في مرماه، ليضمن السيتيزن تأهله إلى الدور الرابع من المسابقة.

من جانبه بلغ أرسنال الدور ذاته بعدما أمطر شباك ضيفه نوتينهام فورست بخمسة أهداف دون مقابل على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن ضمن مباريات الدور الثالث.

خماسية الغانارز افتتحها البرازيلي جابرييل مارتينيلي في النصف ساعة الأولى من عمر المباراة، ليضيف المدافع روب هولدنج تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الحادية والسبعين، ويعزز جوزيف ويلوك تقدم الفريق اللندني، ليتبعه ريس نيلسون بالهدف الرابع قبل أن يعود مارتينيلي ويختتم خماسية الأرسنال والتي قادته للتأهل لثمن النهائي.

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