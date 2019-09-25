الأهلي يتوج بكأس بنغازي لكرة القدم الشاطئية

بنغازي 25 سبتمبر (وال ) -اختتمت منافسات بطولة بنغازي لكرة القدم الشاطئية على شاطئ منطقة اللثامة, أمس الثلاثاء التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي, وبمشاركة ثمانية فرق قسمت إلى مجموعتين ( الأولى – ضمت فرق النصر، التحدي، النجمة ونجوم السلماني) ، و(الثانية – فريق الأهلي، الهلال، المروج، والمجاهد).

المباراة النهائية وصل إليها فريقا الأهلي والهلال بصافرة الحكم الدولي “يحيى الوحيشي “، حيث انتهى شوطها الأول بتقدم الهلال بهدفين لهدف، وفي الشوط الثاني انتفض لاعبو الأهلي ودخلوه بغية الفوز والخروج بالنتيجة، لينتهي الشوط والمباراة لمصلحتهم سبعة مقابل ثلاثة – ويتوجوا بكأس بنغازي لكرة القدم الشاطئية للمرة الثانية في تاريخهم.

وقال مدرب فريق الأهلي الكابتن “امحمد العرفي ” عقب المباراة مباشرة لوكالة الأنباء الليبية – إن ” فوزنا جاء بهمة الشباب من لاعبي الأهلي عامة وما قمت به عند التعادل هدفين لهدفين هو قفل الطريق أمام مهاجمي الهلال بكثافة المدافعين واعتمدنا على الكرات العكسية السريعة واستطعنا بهذه الطريقة تعزيز الأهداف حتى انتهت لصالحنا.

وأضاف العرفي أنه شرف كبير لنا أن أكون مدربا للأهلي للمرة الثانية فسبق أن تحصلت معهم على بطولة العام 2008 وأنا مدرب، وها نحن بعد 11 عاما نعاود الكرة وننتزع البطولة الثانية. (وال – بنغازي ) ف ح ر س

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