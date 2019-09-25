اجتماع اعضاء الاتحاد الفرعي للشطرنج في بلدية قمينس

قمينس 24 سبتمبر 2019 (وال) – عقد اجتماعا للسادة أعضاء الاتحاد الفرعي للشطرنج اليوم الأربعاء، في بلدية قمينس مع السيد رئيس الاتحاد الفرعي عادل فرج القطعاني.

وبحث السادة الأعضاء عددا من المشاكل التي تواجه سير العمل تزامنا مع تتويج بطولة الشطرنج المقامة في المعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة قمينس.

وقال مسؤول الإعلام بالاتحاد الفرعي للشطرنج – لوكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع انتهى بوضع أسس عمل الاتحاد خلال المرحلة القادمة، وتقسيم مهام العمل على لجان مختلفة كل حسب تخصصه.

وأضاف أنه تم الاتفاق على فتح حساب مصرفي للاتحاد الفرعي لتلقي الدعم المادي للجهات التي ترغب في دعم الاتحاد الفرعي للشطرنج والارتقاء بالألعاب الفردية ودعمها بالمدينة. (وال – قمينس ) ع م / رس

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