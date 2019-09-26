الأهلي بنغازي يتأهب لمواجهة الإسماعيلي في البطولة العربية

تقرير 218

في المنستير التونسية سيجتمع مشجعو الأهلي بنغازي لدعم فريقهم الذي يلتقي الإسماعيلي المصري لحساب إياب الدور الاثنين والثلاثين من البطولة العربية بعد الخسارة الموجعة ذهابا بأربعة أهداف لهدفين.

الأهلي الذي قدم مباراة كبيرة في لقاء الذهاب واقترب كثيرا من تحقيق نتيجة التعادل من ملعب الإسماعيلية سيكون مطالبا بتحقيق الفوز بفارق هدفين على أرضه إن أراد التأهل للدور المقبل والاستمرار في البطولة فالإسماعيلي لم يظهر في مباراة الذهاب بقوة كبيرة تجعل حظوظ الأهلي في عدم التأهل ضعيفة.

الفريق سيدخل مواجهة الجمعة منقوصا من خدمات لاعبه الإيفواري نيكيز غيوم داهو الذي ابتعد عن الفريق بسبب مغادرته للمعسكر المقام في تونس بدون إذن إدارة الفريق وهذا ما جعل إدارة الفريق تتخذ إجراء فسخ التعاقد معه.

توقف المسابقة المحلية وضبابية عودتها من الأساس سيحتم على لاعبي الأهلي أن يقدموا مباراة تجعلهم يتأهلون للدور القادم من البطولة حتى لا تعود العجلة للتوقف وانتظار انطلاق الدوري المجهول.

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