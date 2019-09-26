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اللافي وجونيور يعودان للنصر قبل موقعة الرجاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هذا وسيشارك الثنائي ربيع اللافي والمهاجم الكاميروني جونيور نجونجا رفقة فريق النصر في مباراته القادمة التي ستجمعه بالرجاء المغربي مساء السبت لحساب إياب الدور الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا.

وكان المدافع ربيع اللافي قد غاب عن مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، بينما تعرض الكاميروني جونيور لإصابة بعد نهاية اللقاء لكن الإطار الطبي تمكن من مساعدته للحاق بمواجهة الإياب.

بينما سيغيب المهاجم خالد مجدي ولاعب الوسط أسامة البدوي عن مواجهة الإياب بسبب تجدد الإصابة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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