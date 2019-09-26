اللافي وجونيور يعودان للنصر قبل موقعة الرجاء

هذا وسيشارك الثنائي ربيع اللافي والمهاجم الكاميروني جونيور نجونجا رفقة فريق النصر في مباراته القادمة التي ستجمعه بالرجاء المغربي مساء السبت لحساب إياب الدور الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا.

وكان المدافع ربيع اللافي قد غاب عن مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين بملعب بيتروسبورت في العاصمة المصرية القاهرة، بينما تعرض الكاميروني جونيور لإصابة بعد نهاية اللقاء لكن الإطار الطبي تمكن من مساعدته للحاق بمواجهة الإياب.

بينما سيغيب المهاجم خالد مجدي ولاعب الوسط أسامة البدوي عن مواجهة الإياب بسبب تجدد الإصابة.

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