ميلان في مهمة صعبة خارج أرضه أمام تورينو

تقرير 218

الخروج من وحل التعثرات المتكررة شعار ميلان عندما يحل ضيفا على تورينو في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

ميلان الذي خسر الديربي وفقد ست نقاط كاملة من أصل اثنتي عشرة سيسعى لتصحيح المسار في ختام هذه الجولة.

تغيرات عدة سينتهجها المدرب جيامباولو في مباراته القادمة حيث سيقوم بإشراك الجزائري إسماعيل بن ناصر بدلا من لوكاس بيليا وكالاباريا بديلا لكونتي سعيا منه لتحقيق نقاط ستخدمه في مستقبل الدوري.

وكان ميلان قد خسر الموسم الماضي أمام تورينو خارج قواعده وأثرت هذه المباراة على تأهله لدوري الأبطال فهل سيتخطى تورينو هذه المرة ويجد ضالته بعيدا عن ضغط جمهوره الغاضب من تعثره السابق في الديربي.

بينما تورينو الذي حقق انطلاقة إيجابية في الدوري بقيادة مهاجمه أندريا بيلوتي سيحاول استغلال إقامة المباراة على ملعبه وخطف النقاط الثلاث.

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