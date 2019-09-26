روما يتعثر على أرضه والإنتر يتصدر

تقرير 218

بعد أن استعاد بريقه في الجولة الماضية أمام بولونيا سقط روما على أرضه في الأولمبيكو أمام أتلانتا المترنح محليا وأوروبيا بهدفين دون مقابل في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

المباراة في شوطها الأول غلب عليها طابع الحذر من كلا الفريقين فلا فونسيكا يرغب في فقدان النتيجة على أرضه ولا جاسبريني يريد التعثر مجددا بعد خسارته على أرضه أمام فيورنتينا فبهذه الأفكار المرعبة انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة.

في الحصة الثانية وفي الدقيقة الحادية والسبعين استغل دوفان زاباتا سذاجة مدافع روما سمولينغ وافتتح النتيجة لصالح الضيوف ما جعل باقي الدقائق تتسم بالإثارة.

ضعف روما الدفاعي تجلى في الهدف الثاني في الدقيقة التسعين بواسطة مارتن دي رون لتنتهي المباراة بفوز هام لفريق أتلانتا وخسارة مخيبة لكتيبة فونسيكا.

ليلة الأربعاء كانت حزينة على فرق العاصمة الإيطالية حيث حل لاتسيو ضيفا في الجوزيبي مياتزا على الإنتر المنتشي بفوزه على جاره ميلان في الديربي.

ما يحدث مع الإنتر اليوم ليس محض صدفة عنوان يليق بالفوز الخامس على التوالي لفريق كونتي فهدف المباراة الوحيد جاء بعرضية الوافد الجديد بيراغي ورأسية دي أمبروسيو.

لاتسيو حاول الخروج بأقل الخسائر وتعديل النتيجة لكن الأمور بدت معقدة أمام قوة دفاع الإنتر وبسالة حارسه سمير هاندلوفيتش طيلة دقائق اللقاء ليضيف الإنتر ثلاث نقاط جديدة في رصيده ويواصل تحليقه في صدارة الدوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية