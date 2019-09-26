ليبيا تحصد ثلاث قلائد في بطولة إفريقيا الأولى للصّم

نيروبي 26 سبتمبر 2019(وال)-عاد المنتخب الليبي لألعاب القوى للصم , أمس الأربعاء إلى أرض الوطن بعد مشاركته الإيجابية في بطولة إفريقيا الأولى لألعاب القوى التي أقيمت بالعاصمة كينيا” نيروبي” في الفترة ما بين 19 الي 24 سبتمبر جاري.

البطولة تحت إشراف الاتحاد الدولي لرياضة الصم, وبمشاركة “12’ دولة إفريقية من بينها ليبيا والجزائر,وأبرز المنتخبات المشاركة كينيا البلد المستضيف ونيجيريا وأثيوبيا.

المنتخب الليبي شارك بثمانية رياضيين بقيادة المدرب بوبكر القطروني ،حيث تمكن الرياضي “محمد الجورني “من الحصول على القلادة (الذهبية )في لعبة القرص ، كما تمكن الرياضي “نضال إشعيره” من انتزاع قلادتين (فضية -وبرونزية )في لعبتي رمى الجلة والمطرقة والترتيب الثالث على مستوى الرياضيين.

والتقت وكالة الأنباء الليبية – بـعضو اللجنة الفنية لبطولة إفريقيا والمدير الفني للمنتخب الليبي “مفتاح التواتي” بعد من نيروبي , حيث قال إن “بالرغم من في الوصول إلى العاصمة الكينية وعدم مشاركتنا في اليوم الأول للبطولة إلا أن المنتخب الليبي حقق نتائج طيبة في بقية أيام البطولة وكانت النتائج أفضل من ما حققته منتخبات إفريقية أخرى خلال اليوم الأول”

وتابع التواتي – أنه بالرغم قلة الإمكانيات والاستعداد المتأخر إلا أننا استطعنا الظهور بمظهر لائق وحققنا نتائج طيبة وتحصلنا على الترتيب الخامس من بين 12 دولة, وأتمنى من كل الاتحادات الرياضية الاهتمام بالرياضيين والسعي إلى دعمهم وتحفيزهم لتقديم الأفضل محليا ودوليا.(وال – نيروبي) ف ح / ر س

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