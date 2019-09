الإسماعيلي يعلن عن خوض لاعب جديد مباراة أهلي بنغازي

المتوسط:

قال الدكتور أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المصري، أن أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الفريق تعرض لكدمة فى القدم خلال المران الرئيسى.

ويستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة أهلى بنى غازى فى الخامسة من مساء غدا الجمعة باستاد مصطفى بن جنات فى المنستير لحساب جولة الإياب من دور الــ32 بكأس العرب للأندية الأبطال.

وأضاف عوض الله فى تصريحات صحفية :”مدبولى تم التعامل معه بناء على تعليمات من الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى”، و خضع لجلسات علاج وتأهيل مكثف وشارك بشكل طبيعى فى المران الختامى مساء اليوم”.

وأتم عضو الجهاز الطبى :”موقف مشاركة اللاعب فى المباراة بات يعود لوجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش”.

