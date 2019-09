بعد مباراة مثيرة للجدل.. وفاة مُشجع وإصابة 5 آخرون في المغرب

توفي مشجع وأصيب خمسة آخرون بجروح خلال اشتباكات وقعت قرب مدينة الدار البيضاء بين مشجعي فريقي الوداد البيضاوي، والجيش الملكي المغربيين.

حيث أكدت السلطات المغربية أن شخصاً لقي مصرعه، إثر سقوطه من أعلى سيارة من الحجم الكبير كانت تقل مشجعين لفريق الجيش الملكي، بعد اعتراضهم من قبل مجموعة من المحسوبين على أنصار فريق الوداد الرياضي البيضاوي، وذلك على مستوى منطقة الهراويين.

كما أن بعض الأفراد المحسوبين على مشجعي فريق الوداد الرياضي البيضاوي كانوا قد عمدوا إلى اعتراض مشجعي فريق الجيش الملكي ورشقهم بالحجارة، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهات بين الجانبين، نجمت عنها إصابة 5 أشخاص بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي بمديونة لتلقي الإسعافات الضرورية.

هذا وحدثت الاشتباكات عقب مباراة على ملعب محمد الخامس ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العرش، انتهت بفوز الوداد 3-1 وتأهله لدور الـ16 وإقصائه لفريق الوداد البيضاوي.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية فإن قوات الأمن تدخلت لفض هذه المواجهات كما جرى توقيف 6 أشخاص يشتبه في تورطهم بأعمال الشغب.

