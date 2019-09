تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد تغلبه على ضيفه أوساسونا بهدفين نظيفين أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.

حيث سجل هدفي النادي الملكي كل من البرازيليين، فينيسيوس جونيور ورودريغو.

وقفز ريال مدريد بهذا الفوز إلى صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما توقف رصيد أوساسونا عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب الليغا.

