أكاديمية روح الرياضة تُجري امتحانات ترقية الأحزمة الكيو لعدد 86 رياضيًا

بنغازي 26 سبتمبر 2019 (وال) – أجرت أكاديمية روح الرياضة مساء اليوم الخميس في مقرها بمدينة بنغازي، امتحانات ترقية الأحزمة الكيو لعدد “86” رياضيًا في لعبة الكاراتيه.

هذا وأشرفت على امتحانات الترقية لجنة الاختبارات بالاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي، بحضور الأستاذ حسين بوغالية، وقيادة مدرب اللعبة الكابتن علي بوغالية، ومساعده الكابتن الشريف بوعزة.

وشملت الاختبارات ترقية أحزمة: الأصفر، البرتقالي، الأخضر، بحضور غفير لأولياء أمور الطلبة، كما شملت الاختبارات عروضًا في فنون الحركات القتالية، ومبادئ الاشتباكات والدفاع عن النفس.

وحيّا مدرب اللعبة الكابتن علي بوغالية – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – لجنة التحكيم المكونة من الكابتن لطفي الصقلي، والكابتن محمد الورفلي، مؤكدًا أن إشراف هذه اللجنة من الاتحاد الفرعي للعبة، وتجاوز كافة الرياضيين للاختبارات، يُؤكد جدية الأكاديمية في التدريب المتقدم للاعبين الناشئين.

وأعرب بوغالية عن أمله في تفوق كافة الرياضيين في اللعبة، حتى وصولهم لأعلى درجات الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه. (وال – بنغازي) م ف/ ر ت

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