تأشيرة أستراليا تحرم منتخب المصغرة من المونديال

في موقف محبط جديد للرياضة الليبية رفضت السلطات الأسترالية منح المنتخب الوطني للكرة المصغرة تأشيرة الدخول لأراضيها للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الأول من أكتوبر حتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

المنتخب الوطني من المفترض أن يستهل مبارياته في البطولة مساء الثلاثاء المقبل الأول من أكتوبر عندما يلتقي نظيره الإنجليزي لكن الأمور تعقدت الآن حيث لا يزال اتحاد اللعبة على تواصل مستمر مع الاتحاد الأفريقي والدولي لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وبالتالي اللحاق بالبطولة في الموعد المحدد والمشاركة في الحدث العالمي.

المنتخب الوطني شارك عام 2017 في منافسات البطولة في تونس وقدم أداء لافتا نال استحسان المتابعين واليوم يعاني من إهمال الدولة الليبية بعدم توفير المعسكرات والاستعداد الذي يليق بهذا الحدث وأخيرا أزمة التأشيرة.

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