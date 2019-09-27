الكونميبول يرفض تقليص عقوبة ميسي

رفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” خفض العقوبة الموقعة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إيقافة عقب كوبا أميركا الماضية بالبرازيل.

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بطلب لخفض العقوبة من ثلاثة أشهر إلى شهرين حتى يصبح متاحا وسيستمر إيقاف نجم برشلونة والتانغو حتى انتهاء العقوبة الموقعة بحقه.

وكان ليونيل ميسي قد تعرض لعقوبة الإيقاف لثلاثة أشهر في الثاني من أغسطس الماضي بعد اتهامه لمسؤولي الكونميبول بالفساد بعد ختام كوبا أميركا الماضية، الأمر الذي أدى إلى عدم مشاركته في مباراتي تشيلسي والمكسيك خلال التوقيف الأخير الخاص بالفيفا.

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