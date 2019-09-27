سوسيداد يرتقي لوصافة الليغا

ارتقى ريال سوسيداد لوصافة الدوري الإسباني بعدما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة في ختام الأسبوع السادس من الليغا الإسبانية .

وتمكن سوسيداد من تسجيل أهداف المباراة في الشوط الأول حيث افتتحها مهاجمه ميكيل أويارزابال في الدقيقة التاسعة عشرة، ليضيف ويليان خوسيه الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والثلاثين، ليعود أويارزابال ويختتم ثلاثية الفريق الباسكي وثنائيته الشخصية في الدقيقة الحادية والأربعين من علامة الجزاء .

ورفع الفريق الباسكي رصيده إلى ثلاث عشرة نقطة في المركز الثاني بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي خلف ريال مدريد المتصدر ، فيما توقف رصيد ألافيس عند خمس نقاط في المرتبة السابعة عشرة.

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