صراع بين “القمة والقاع” في الدوري إيطاليا

يتطلع إنتر ميلانو لإحكام قبضته على صدارة الدوري الإيطالي عندما يسافر إلى مدينة جنوى لمواجهة سامبدوريا المتراجع هذا الموسم ضمن الأسبوع السادس من السيريا “آ”.

وتمثل المواجهة اختبارا جديدا خارج الأرض لأبناء المدرب أنطونيو كونتي بعد انطلاقته التاريخية هذا الموسم بتحقيقه خمسة انتصارات متتالية، لكن كونتي يعي جيدا أن رحلته لملعب المراتزي ستكون صعبة رغم الأداء السلبي لسامبدوريا في خمس مباريات لعبها .

ويحلم النيراتزوري بفوزه السادس تواليا، قبل استضافته ليوفنتوس في ديربي إيطاليا الأسبوع القادم لكن قبل تحدي مواجهة البيانكونيري سيمر الإنتر بمنعطف في دوري الأبطال عندما يلتقي برشلونة في الكامب نو

أما حامل اللقب يوفنتوس فسيستقبل في تورينو ضيفه سبال صاحب المركز التاسع عشر وعينه على النقاط الثلاث والتي ستجعله يواصل ملاحقة الإنتر قبل قمة الأسبوع السابع.

وسيدخل المدرب ماوريتسيو ساري بكل قوته في المواجهة خاصة بعد الفوز الصعب في بريشيا رغم غياب نجمه رونالدو لكن مواجهة سبال ستكشف نوايا السيدة العجوز للمنافسة مبكرا على لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي.

مواجهة بين القمة والقاع فالإنتر ويوفنتوس يعدان الأفضل هذا الموسم والمباريات في إيطاليا لا تعرف بين المتصدر والمتراجع في السنوات الأخيرة.

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