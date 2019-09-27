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اطويلب لـ218: أستراليا رفضت تأشيرة منتخب المصغرة لأسباب مجهولة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين اطويلب في تصريحات خاصة لـ218 إن السفارة الأسترالية في القاهرة رفضت منح البعثة الليبية تأشيرة الدخول لأراضيها للمشاركة في كأس العالم للعبة وبالتالي فإن المنتخب الوطني أصبح خارج دائرة المنافسة

واضاف اطويلب أن الاتحاد قد بدأ إجراءات التأشيرة منذ فترة طويلة وأن السفارة طالبت بمستند دعم تتحمل من خلاله هيئة الشباب والرياضة تكاليف المنتخب خلال مشاركته في المونديال، مُشيراً إلى أن الهيئة بقيادة الدكتور بشير القنطري وفرت كل ما يلزم وقدمت جميع المستندات التي تشير الى تكفلها بمصاريف المنتخب في أستراليا ولكنهم تفاجأوا برفض كل التأشيرات بدون سبب مقنع

وقال اطويلب إن الاتحاد الليبي راسل الاتحاد الدولي والذي بدوره أرسل رسالة للاتحاد الأسترالي طالب فيها توضيح أسباب الرفض وأكد اطويلب لـ218 أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وسيطالب بكل حقوقه وبتعويضه بسبب منعه من المشاركة في المونديال

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • افضل شيئ قامت به السفارة بعدم منح التأشيرة حفاظا على اموال الشعب التي تصرف فيما لا يعني نحن لسنا في حاجة الى مثل هذه المهازل الفاشلة ؟ الشعب محتاج الى الدواء والغذاء وليس
    لفريق يصرف ما لا يصرفه الشعب المحتاج ؟

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