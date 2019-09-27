اطويلب لـ218: أستراليا رفضت تأشيرة منتخب المصغرة لأسباب مجهولة

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين اطويلب في تصريحات خاصة لـ218 إن السفارة الأسترالية في القاهرة رفضت منح البعثة الليبية تأشيرة الدخول لأراضيها للمشاركة في كأس العالم للعبة وبالتالي فإن المنتخب الوطني أصبح خارج دائرة المنافسة

واضاف اطويلب أن الاتحاد قد بدأ إجراءات التأشيرة منذ فترة طويلة وأن السفارة طالبت بمستند دعم تتحمل من خلاله هيئة الشباب والرياضة تكاليف المنتخب خلال مشاركته في المونديال، مُشيراً إلى أن الهيئة بقيادة الدكتور بشير القنطري وفرت كل ما يلزم وقدمت جميع المستندات التي تشير الى تكفلها بمصاريف المنتخب في أستراليا ولكنهم تفاجأوا برفض كل التأشيرات بدون سبب مقنع

وقال اطويلب إن الاتحاد الليبي راسل الاتحاد الدولي والذي بدوره أرسل رسالة للاتحاد الأسترالي طالب فيها توضيح أسباب الرفض وأكد اطويلب لـ218 أن الاتحاد لن يبقى مكتوف الأيدي وسيطالب بكل حقوقه وبتعويضه بسبب منعه من المشاركة في المونديال

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