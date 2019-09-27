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زكري لـ218: الاتحاد قادر على التأهل من المغرب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الناطق الإعلامي لنادي الاتحاد عبد الفتاح زكري إن مهمة الاتحاد أمام حسنية أغادير المغربي صعبة ولكنها ليست مستحيلة لأن كرة القدم لا تعترف بالمستحيلات.

وأضاف زكري أنه بحسب موقعة الذهاب والتي انتهت بنتيجة هدف لمثله فإنه يرى أن الاتحاد قادر على مقارعة الفريق المغربي حتى على أرضه وأمام جماهيره.

وأكد زكري أن لاعبي الاتحاد الـ 9 الذين التحقوا بالمنتخب الوطني للمحليين قد استفادو كثيرا من مواجهة المنتخب التونسي خاصة أن 3 من لاعبي الاتحاد مثلوا خط دفاع فرسان المتوسط في تلك المباراة مشيرا إلى أن الاتحكاك مع هجوم قوي مثل نسور قرطاج قد أعطى اللاعبين حافزا أكبر في المباريات المقبلة.

وأشاد زكري بالإمكانيات التي وفرتها اللجنة التأسيسة لنادي الاتحاد وإدارة الكرة للفريق الأول مؤكدا أن كل شيء في المغرب على أفضل ما يرام وأن الملاعب جيدة وذات جودة عالية، مشيرا إلى أن الفريق سيخوض مساء اليوم آخر حصة تدريبية له قبل مواجهة حسنية أغادير يوم غد السبت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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