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علاء نجم لـ218: المهمة صعبة لكننا سنقدم كرة جميلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مساعد مدرب فريق النصر علاء نجم لـ218 أن مهمة فريقه أمام الرجاء المغربي في إياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة خاصة أنهم خسروا موقعة الذهاب في القاهرة بـ3 أهداف لهدف وحيد.

وقال نجم إن الإصابات والتي تتمثل في غياب 5 لاعبين وهم خالد مجدي وصدام وبلعم وأسامة البدوي وفراس شليق، ستؤثر كثيرا على شكل الفريق لكنه اضاف أن عودة ربيع اللافي ستكون حافزا كبيرا لهم، خاصة أنه لاعب يمتلك خبرة كبيرة، كما أن عودة الكاميروني جينيور من الإصابة سيكون له دور كبير في مباراة الإياب كما توقع أن يكون جينيور أساسيا في اللقاء نظرا لغياب بعض الأسماء.

واختتم نجم تصريحاته التي خص به 218 بأنهم في حال مغادرتهم دوري الأبطال فأنهم سيحاربون في كأس الكونفدرالية الأفريقية لأن ذلك كان هدفهم من البداية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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