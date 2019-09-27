علاء نجم لـ218: المهمة صعبة لكننا سنقدم كرة جميلة

أكد مساعد مدرب فريق النصر علاء نجم لـ218 أن مهمة فريقه أمام الرجاء المغربي في إياب الدور 32 من دوري أبطال إفريقيا لن تكون سهلة خاصة أنهم خسروا موقعة الذهاب في القاهرة بـ3 أهداف لهدف وحيد.

وقال نجم إن الإصابات والتي تتمثل في غياب 5 لاعبين وهم خالد مجدي وصدام وبلعم وأسامة البدوي وفراس شليق، ستؤثر كثيرا على شكل الفريق لكنه اضاف أن عودة ربيع اللافي ستكون حافزا كبيرا لهم، خاصة أنه لاعب يمتلك خبرة كبيرة، كما أن عودة الكاميروني جينيور من الإصابة سيكون له دور كبير في مباراة الإياب كما توقع أن يكون جينيور أساسيا في اللقاء نظرا لغياب بعض الأسماء.

واختتم نجم تصريحاته التي خص به 218 بأنهم في حال مغادرتهم دوري الأبطال فأنهم سيحاربون في كأس الكونفدرالية الأفريقية لأن ذلك كان هدفهم من البداية.

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