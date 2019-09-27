الأهلي يفشل في العبور للدور الـ16 بالبطولة العربية رغم فوزه

أخبار ليبيا24

فشل الأهلي بنغازي في نيل بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة الملك محمد السادس للأندية الأبطال على الرغم من فوزه على الإسماعيلي المصرية بهدف نظيف.

واستفاد الفريق المصري من فارق التفوق في لقاء الذهاب بالإسماعيلية بعد فوزه على الأهلي بنغازي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

هدف اللقاء الوحيد، الذي أقيم على أرضية ملعب مصطفى بن الجنات في مدينة المنستير التونسية، سجله محمد بوبكر بتسديدة رأسية في الدقيقة الــ84 من عمر اللقاء.

وحاول لاعبو الأهلي تسجيل هدف آخر يمنحهم تذكرة العبور للدور الـ16 إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، حيث كان الفريق مطالب بتحقيق الفوز بفارق هدفين إن أراد التأهل.

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