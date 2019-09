رغم فوزه في مباراة العودة.. أهلي بنغازي يودع البطولة العربية لكرة القدم

المتوسط:

تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي إلى دور الـ 16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك على الرغم من خسارته بهدف دون رد من أهلي بني غازي مساء اليوم الجمعة في إياب دور الـ 32 للبطولة نفسها، والتي أقيمت على ملعب مصطفى بن جنات في المنستير بتونس.

واستفاد الإسماعيلى من فارق التفوق فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

حيث كان الإسماعيلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسماعيلية منذ أسبوعين، بأربعة أهداف مقابل هدفين.. حيث سجل وجيه عبدالحكيم هدفين في أول ثلث ساعة، وكل من أحمد مدبولي، وعبدالرحمن مجدي هدفا، بينما سجل سفيان بن عامر، وعثمان ديفيد هدفي الضيوف.

هدف اللقاء سجله اليوم لأهلي بني غازي الليبي محمد بوبكر فى الدقيقة الــ84 من عمر اللقاء.

