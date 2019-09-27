الأهلي بنغازي يتجاوز الإسماعيلي ويغادر البطولة العربية

غادر الأهلي بنغازي رسميا منافسات البطولة العربية للأندية كأس محمد السادس رغم فوزه إيابا على الإسماعيلي المصري بهدف دون رد جاء بإمضاء أبوبكر بوعقيلة.

واستفاد الفريق المصري من نتيجة مباراة الذهاب والتي انتهت لصالحه بــ4 أهداف لهدفين ليضمن بالتالي وجوده في دور 16 للبطولة العربية. في حين قدم ممثل ليبيا الأهلي بنغازي أداء كبيرا في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير التونسية واستطاع تهديد شباك الإسماعيلي في أكثر من مناسبة ولكن الحظ لم يبتسم له سوى في الدقيقة 84 عندما حول أبوبكر بوعقيلة الكرة الركنية إلى هدف أول لصالح الأهلي بنغازي ليكثف بعدها فريق المشوار الطويل من هجماته دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد ولكنه لم يكن كافيا ليؤهله للدور الستة عشر.

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