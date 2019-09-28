يورغن كلوب: نحمد الله أن ليفربول يخسر من وقت لآخر

ربما يستمتع ليفربول بسلسلة من 15 انتصارًا متتاليًا في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكن المدرب يورغن كلوب قال إنه سعيد بخسارة فريقه في مسابقات أخرى ليرسخ أقدامه ويتحلى بالتواضع.

ويتصدر ليفربول الدوري بعد 6 جولات وهو الفريق الوحيد الذي فاز في جميع مبارياته في البطولة حتى الآن، ويتطلع فريق المدرب كلوب إلى مواصلة الانتصارات على ملعب شيفيلد يونايتد، غدًا السبت.

وقال كلوب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي، الجمعة:“لا نفكر في سلسلة الانتصارات، ولا تخطر على بالي من الأساس إلا في المؤتمر الصحفي، ونفكر فقط في المباراة التالية.

وأضاف:“نحمد الله أننا نخسر من وقت لآخر في دوري الأبطال وغيرها من المسابقات لندرك شعور الخسارة وهذا أمر مهم حقًا“.

ولم يحقق ليفربول أي انتصار في الدوري الممتاز على ملعب برامول لين الخاص بشيفيلد، وقال كريس وايلدر مدرب الفريق مازحًا إنه ربما يحتاج إلى 11 مدافعًا أمام بطل أوروبا.

وأوضح كلوب:“سنذهب إلى شيفيلد لنسبب لهم الإزعاج قدر ما نستطيع، وربما نُعتبر فريقًا من الصفوة، لكننا لا نريد أن نتصرف بهذه الطريقة، ولا أرى أن شيفيلد يملك أي أفضلية باستثناء اللعب على أرضه“.

وأثار ليفربول الإعجاب خلال فوزه 2-صفر على ميلتون كينز دونز في كأس الرابطة بعد أن أجرى كلوب 11 تغييرًا ودفع بلاعبين شبان لكنه قال إن عليهم الانتظار حتى يحين الوقت للمشاركة في الدوري.

وقال المدرب الألماني:“لا نشكك بقدرات هؤلاء اللاعبين الصاعدين ونعرف ماذا سنفعل معهم وماذا نتوقع منهم، وأمامهم كل الوقت، ولدينا تشكيلة قوية بالفعل، لهذا ليس من السهل عليهم دخول القائمة ويجب أن يتحلوا بالصبر، ولا نجهزهم لخوض مباراة في الدوري الممتاز، بل نؤهلهم لمسيرة في الدوري“.

وتعافى ساديو ماني من إصابة في الساق، وتحسنت حالة المهاجم ديفوك أوريجي لكن كلوب أكد غياب شيردان شاكيري بينما يواصل الحارس أليسون بيكر التعافي من إصابة في ربلة الساق.

وقال كلوب:“يقترب أليسون من العودة لكن القرار النهائي يرجع للأطباء، حدث تقدم كبير في حالته في آخر أسبوعين، ولن يشارك غدًا“.