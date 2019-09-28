صحف إيطاليا تتغني بـ”بن علي” وتصفه بـ”القاتل” الذي أجبر جماهير بيسكارا على التصفيق له

أشادت أشهر الصحف الإيطالية في عالم كرة القدم بمحترفنا الدولي الليبي أحمد بن علي بعدما قدم مباراة رائعة مع فريه كروتوني أمام مضيفه فريقه السابق بيسكارا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

وسجل بن علي هدفين في فوز كروتوني 3/ 0 ليقود فريقه إلى المركز الثالث في ترتيب البطولة برصيد 11 نقطة بعدما كان يحتل المركز الثامن قبل المباراة

ونبدأ من صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” والتي عنونت : “بن علي ينقذ كروتوني ويجعل فريقه السابق يبكي”. وتشير الصحيفة إلى أن بن علي انتشل كروتوني من القاع إلى القمة في جدول المسابقة وضرب شباك فريقه السابق بيسكارا بثنائية رائعة دون رحمة.

وقالت الصحيفة إن بن علي قدم كل شئ في المباراة بشكل أكثر من رائع ليخسر بيسكارا بثلاثية ثقيلة بعدما سجل زميله جيوفاني كروشاتا الهدف الثالث الذي كان بمثابة رصاصة الرحمة.

وإلى صحيفة “سبورت ميديا” التي قالت إن بن علي قاد كروتوني إلى المراكز الثلاثة الأولى لينافس على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى. ووصفت الصحيفة بن علي بأنه “بطل” المباراة بعد ثنائية رائعة في شباك فريقه السابق بيسكارا.

وأضافت أن كروتوني قدم مباراة رائعة ليحقق فوزا تاريخيا بثلاثية ثقيلة في شباك بيسكارا أصحاب الأرض.

أما موقع “سكاي سبورت” الذي قال إن كروتوني لم يترك شيئا لنظيره بيسكارا ليفعله طوال 90 دقيقة خاصة بعدما سهل الليبي أحمد بن علي مهمة زملائه بثنائية رائعة. وأضافت أن الفوز منح كروتوني الفرصة ليحسن ترتيبه في الدوري ويصل للمركز الثالث.

بدوره اهتم موقع ” توتو ميركاتو” بمشهد أخر بعد انتهاء المباراة. وقال الموقع إن جماهير بيسكارا صفقت للاعبها السابق “أحمد بن علي” بعد انتهاء المباراة خاصة وأن محترفنا قدم مباراة تاريخية بالفعل وأحرز ثنائية رائعة.

فيما احتفى أيضا” الموقع الرسمي للدوري الإيطالي للدرجة الثانية” بفوز كروتوني بفضل بن علي. وقال موقع ” ليجا بي” إن كروتوني أحرز ثلاثة أهداف وقدم عرضا رائعا وخاصة ثنائية بن علي في شباك فريقه بالسابق بيسكارا .

وأخيرا موقع “جول” العالمي في نسخته باللغة الإيطالية والذي وصف محترفنا بن علي بـ”القاتل”. وأضافت أن بن علي وضع أبناء كالابريا في منطقة “البلاي أوف” أي المراكز الأولى للتصفيات من أجل التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة مع نجوم الكالتشيو.

وأضاف الموقع أن كروتوني بات على بعد نقطة واحدة من متصدر ترتيب المسابقة فريق أسكولي برصيد 12 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية