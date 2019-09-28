منتخبنا للفروسية يحصد القلادتين الذهبية والفضية في ثاني أيام بطولة الكرم الدولية

حقق المنتخب الليبي للفروسية القلادتين الذهبية والفضية بعدما احتل المركزين الأول والثاني والعاشر، اليوم الجمعة، خلال منافسات اليوم الثاني من بطولة الكرم الدولية التي تستضيفها دولة تونس الشقيقة.

ونجح الفارس الليبي رامي الأمين في حصد الميدالية الذهبية، فيما حقق علي المرادي الميدالية الفضية، بينما حل محمود البدري عاشرًا، خلال منافسات 1.10 سم.

وكان المنتخب الليبي قد حقق نتائج إيجابية خلال منافسات اليوم الأول، أمس السبت، حينما حصد الميدالية الذهبية والمركزين الخامس والسادس، بمنافسات الفئة 115 والفئة الكبيرة.

كما نجح المنتخب خلال منافسات امس في التتويج بالمركزين الثالث والرابع بالفئة المتوسطة، بعدما توج عبدالجواد المصراتي بالبرونزية، وتوج عبدالرحيم مليطان بالمركز الرابع، في البطولة التي تتواصل لمدة 5 أيام.

وتشارك ليبيا ببعثة مكونة من 14 فارسًا و16 جوادًا للمشاركة، وهم: محمود البدري، وحمودة بن جليل (نادي عمر المختار – بنغازي)، معتز الخماس، وعبد الجواد عبد الحميد (نادي تسونامي – الزاوية)، عبد الرحيم مليطان (نادي الخيالة – مصراتة)، بدر قصيبات (نادي المغيرات – بنغازي)، سيف الله سعيد (نادي المغيرات – طرابلس)، محمد النعاس (نادي القادسية – طرابلس)، إيهاب الزواوي (نادي المغيرات – طرابلس)، طلال إبراهيم (نادي البتول – طرابلس)، علي المرادي (نادي المغيرات – طرابلس)، خير الدين السنوسي المغربي (نادي الشموخ – طرابلس)، مهند السنوسي (نادي الشموخ – طرابلس)، ورامي الأمين (نادي الشمس – طرابلس).

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