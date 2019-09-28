الليبي عبد الجواد المصراتي يحصد برونزية بطولة الكرم الدولية للفروسية

حصد الرياضي الليبي عبد الجواد المصراتي، الميدالية البرونزية بمنافسات الفئة المتوسطة ببطولة الكرم الدولية التي تستضيفها دولة تونس الشقيقة.

ونجح منتخب ليبيا في حجز مركزين متقدمين في الترتيب، بعدما حصد المصراتي المركز الثالث، فيما نجح عبد الرحيم مليطان في التتويج بالمركز الرابع.

ونجحت الرياضية التونسية سارة إدريس، في التتويج بالميدالية الذهبية، فيما نجح رياضيًا جزائريًا في حجز الميدالية الفضية.

وتشارك ليبيا ببعثة مكونة من 14 فارسًا و16 جوادًا للمشاركة في البطولة التي تتواصل لمدة 5 أيام.

ويمثل ليبيا في البطولة، محمود البدري، وحمودة بن جليل (نادي عمر المختار – بنغازي)، معتز الخماس، وعبد الجواد عبد الحميد (نادي تسونامي – الزاوية)، عبد الرحيم مليطان (نادي الخيالة – مصراتة)، بدر قصيبات (نادي المغيرات – بنغازي)، سيف الله سعيد (نادي المغيرات – طرابلس)، محمد النعاس (نادي القادسية – طرابلس)، إيهاب الزواوي (نادي المغيرات – طرابلس)، طلال إبراهيم (نادي البتول – طرابلس)، علي المرادي (نادي المغيرات – طرابلس)، خير الدين السنوسي المغربي (نادي الشموخ – طرابلس)، مهند السنوسي (نادي الشموخ – طرابلس)، ورامي الأمين (نادي الشمس – طرابلس).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية